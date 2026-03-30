Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη – Eξερράγη φιάλη υγραερίου και “καρφώθηκε” στην απέναντι πολυκατοικία

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στου Γκύζη, στην οδό Ανδρέα Κάλβου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.30 σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου. Μία ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον πέμπτο όροφο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν ζωή, με εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Σωτηρία”.

Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος άνδρας απομακρύνθηκε μέσω του κλιμακοστασίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, η οποία εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα και καρφώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τη φιάλη υγραερίου, αλλά τα πλήρη αίτια της φωτιάς θα διευκρινιστούν από την έρευνα του αρμόδιου ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

