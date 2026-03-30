Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη – Eξερράγη φιάλη υγραερίου και “καρφώθηκε” στην απέναντι πολυκατοικία

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στου Γκύζη, στην οδό Ανδρέα Κάλβου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.30 σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου. Μία ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε από τον πέμπτο όροφο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εν ζωή, με εγκαύματα, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Σωτηρία”.

Επιπλέον, ένας ηλικιωμένος άνδρας απομακρύνθηκε μέσω του κλιμακοστασίου και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ώστε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική σημειώθηκε έκρηξη σε φιάλη υγραερίου, η οποία εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα και καρφώθηκε σε παρακείμενη πολυκατοικία. Εκτιμάται ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τη φιάλη υγραερίου, αλλά τα πλήρη αίτια της φωτιάς θα διευκρινιστούν από την έρευνα του αρμόδιου ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος για Μαρινέλλα: Όλος ο χώρος την έλεγε “μάνα” γιατί ήταν μπροστάρισσα, είχε ξεκινήσει πολλά πράγματα εκείνη

EUROBANK 17 ώρες πριν

Eurobank: Αγορά 1,84 εκατ. ίδιων μετοχών συνολικού ύψους πάνω από 6 εκατ. ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αρχαία Ολυμπία: Έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με καραμπίνα και τον βρήκαν δύο μικρά παιδιά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Σε τροχιά πέντε νέοι ελληνικοί μικροδορυφόροι – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Πιο κοντά από ποτέ η Ελλάδα με την ομογένεια, χάρη στην επιστολική ψήφο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Αποθέωση του Guardian για την Αστυπάλαια: “Η κορυφαία ταξιδιωτική ιδέα για το 2026”