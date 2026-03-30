Υπάλληλος βενζινάδικου στη Χίο υπεξαίρεσε πάνω από 100.000 ευρώ, πώς δρούσε

Στην ταυτοποίηση ενός άνδρα 27 ετών, υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίμων στη Χίο, ως δράστη υπεξαίρεσης χρηματικού ποσού που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, μετά από έρευνα μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του στην επιχείρηση, είχε αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών. Μέσω αυτού, κατά το τελευταίο επτάμηνο, φέρεται να μετέφερε συστηματικά χρηματικά ποσά σε προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό, ενώ παράλληλα αφαιρούσε μετρητά από το ταμείο της επιχείρησης.

Η δράση του φαίνεται να είχε οργανωμένο χαρακτήρα και διάρκεια, γεγονός που συνέβαλε στο συνολικό ύψος της ζημίας, το οποίο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίστηκε βαλίτσα που περιείχε το ποσό των 55.000 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκε επιπλέον ποσό 1.050 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που βρέθηκε και κατασχέθηκε στα 56.050 ευρώ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και της κλοπής, ενώ η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

