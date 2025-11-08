Ξεκινάει σήμερα η παρουσία επί 24ωρης βάσης αστυνομικών σε 25 περιοχές με Ρομά – Προσλαμβάνονται 50 διαμεσολαβητές

Την έναρξη από σήμερα, Σάββατο, του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για τους καταυλισμούς Ρομά σε όλη την Ελλάδα ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στην Κρήτη, το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των περιοχών που ζουν Ρομά και τη συγκρότηση ομάδων πρόληψης και διαμεσολάβησης.

To σχέδιο θα περιλαμβάνει:

-24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

-Προληπτικούς έλεγχους σε πρόσωπα και οικίες

-Ελέγχους για παράνομη οπλοκατοχή

-Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, «οι ομάδες αυτές επιχειρησιακά υπάγονται στο ελληνικό FBI. Η Αττική υπάγεται απευθείας στην υπηρεσία αυτή, στην υπόλοιπη χώρα θα συνεργάζονται με τις τοπικές υπηρεσίες για την εμπέδωσε της τάξης».

Συνολικά οι περιοχές που θα αναπτυχθούν οι ομάδες της ΕΛ.ΑΣ. είναι 25 με 152 σημεία δράσης και 473 αστυνομικούς που ξεκινούν από το Σάββατο σε όλη την Ελλάδα, ενώ ειδικά στην Αττική θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι «οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική, αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη».