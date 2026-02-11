Βυθίστηκε σκάφος κοντά στην Ελαφόνησο -Σε βραχώδη περιοχή οι 4 επιβαίνοντες

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Ελαφόνησο﻿, όταν σκάφος αναψυχής άρχισε να βυθίζεται.

Σύμφωνα με το Fly, οι τέσσερις επιβαίνοντες, ένας Έλληνας καπετάνιος και τρεις Γάλλοι, φέρεται να αντιλήφθηκαν έγκαιρα την εισροή υδάτων και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο αναμένεται να σπεύσουν το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Νεάπολης και το Λιμενικό για την παροχή βοήθειας. Αυτή την ώρα οι 4 επιβαίνοντες βρίσκονται σε βραχώδη περιοχή, αναμένοντας τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες.