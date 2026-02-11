MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βυθίστηκε σκάφος κοντά στην Ελαφόνησο -Σε βραχώδη περιοχή οι 4 επιβαίνοντες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Ελαφόνησο﻿, όταν σκάφος αναψυχής άρχισε να βυθίζεται.

Σύμφωνα με το Fly, οι τέσσερις επιβαίνοντες, ένας Έλληνας καπετάνιος και τρεις Γάλλοι, φέρεται να αντιλήφθηκαν έγκαιρα την εισροή υδάτων και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο αναμένεται να σπεύσουν το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Νεάπολης και το Λιμενικό για την παροχή βοήθειας. Αυτή την ώρα οι 4 επιβαίνοντες βρίσκονται σε βραχώδη περιοχή, αναμένοντας τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν δύσκολες.

Λιμενικό Σώμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα στην παραλιακή, φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Απόψε ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision – Πώς μπορείτε να ψηφίσετε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε δύο άνδρες για εμπόριο και κατοχή ναρκωτικών – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Κομοτηνή: Βούτηξε κοσμήματα από κατάστημα και έριξε οξύ στο πρόσωπο της υπαλλήλου για να ξεφύγει

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Αλτσχάιμερ: Τρία κοινά φάρμακα θα μπορούσαν να προλαμβάνουν τη νόσο

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Έντερο: Το Νο1 βότανο που προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο στο στομάχι, τη ναυτία και τη δυσπεψία, σύμφωνα με ειδικούς