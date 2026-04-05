Βρέθηκε όπλο στον χώρο του γυμναστηρίου στις φυλακές Κορυδαλλού

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού το μεσημέρι της Κυριακής (05/04), όπου βρέθηκε όπλο στο γυμναστήριο.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι στις φυλακές Κορυδαλλού, είχαν πληροφορίες που μιλούσαν για όπλο εντός της φυλακής. Οι έρευνες ήταν καθημερινές και συνεχείς μέχρι που τελικά βρέθηκε.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το όπλο φέρεται να είχε περάσει στο κατάστημα κράτησης πριν από περίπου δύο χρόνια και να παρέμενε κρυμμένο.

Οι αρχές εκτιμούν ότι προοριζόταν για εκτέλεση συμβολαίου θανάτου εντός των φυλακών.

Τέλος, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Φυλακές Κορυδαλλού

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Κουβέιτ: Σοβαρές υλικές ζημιές σε μονάδες επεξεργασίας πετρελαίου μετά από επίθεση ιρανικού drone

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Μεσολόγγι: Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 40χρονη μεθυσμένη προκάλεσε τροχαίο – Πήγε να την καλύψει 59χρονος συνεπιβάτης, συνελήφθησαν και οι δύο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Θα επεκτείνουμε τα στοχευμένα μέτρα στήριξης, εφόσον χρειαστεί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα μπροστά στον Λευκό Πύργο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ισραήλ: Τρεις αγνοούμενοι από το πυραυλικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη Χάιφα