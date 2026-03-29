Βρέθηκε νεκρός 58χρονος Αμερικανός σε χωριό του Αιγίου

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, σε χωριό του Αιγίου, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, πρόκειται για 58χρονο Αμερικανό υπήκοο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή.