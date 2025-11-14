MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βρέθηκαν με 44 κιλά κάνναβη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, δύο συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης δύο αλλοδαπούς, μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας, οι οποίοι προσπάθησαν να εισάγουν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) στην Ελλάδα, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από την Homeland Security Investigations (HSI) της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, καθώς και μέσω εξακριβώσεων, διασταυρώσεως, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας «προφίλ» ατόμων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των δύο κατηγορούμενων.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι προερχόμενοι αεροπορικώς από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκαν στο χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου, όπου κατελήφθησαν να κατέχουν εντός των αποσκευών τους 84 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού βάρους 44 κιλών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) συνολικού βάρους 44 κιλών,
  • το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ,
  • 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και 2 βαλίτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

