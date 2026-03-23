Βουλιαγμένη: Ώρες αγωνίας για τον 34χρονο δύτη που χάθηκε σε θαλάσσιο πηγάδι βάθους 28 μέτρων στα Λιμανάκια

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη που εγκλωβίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης σε ιδιαίτερα επικίνδυνο υποθαλάσσιο σημείο στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, πρόκειται για πιλότο και ιδιαίτερα έμπειρο δύτη, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή μαζί με ακόμη ένα άτομο για κατάδυση.

Το σημείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά που θυμίζουν υποθαλάσσιες σπηλιές, καθώς και έντονα υπόγεια ρεύματα που δυσκολεύουν σημαντικά την πρόσβαση.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο συνοδός δύτης κατάφερε να επιστρέψει μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο 34χρονος πιθανότατα παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το Λιμενικό Σώμα, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους, δυτών της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, αλλά και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών από ιδιωτικά συνεργεία.

Οι συνθήκες στο σημείο χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω του μεγάλου βάθους και των ισχυρών ρευμάτων που επικρατούν κάτω από την επιφάνεια.

Σύμφωνα με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ο αγνοούμενος δύτης διέθετε ειδικό εξοπλισμό που του παρείχε επιπλέον παροχή οξυγόνου για χρονικό διάστημα περίπου 3 έως 5 ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ, το οποίο χρησιμοποιείται για ευκολότερη μετακίνηση κατά τη διάρκεια των καταδύσεων.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σήμερα με εντατικούς ρυθμούς με το πρώτο φως της ημέρας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Άδωνις Γεωργιάδης: Οι νεφροπαθείς στην Αίγινα θα συνεχίσουν κανονικά να πηγαίνουν στη μονάδα στο νησί

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Πρώτος, αήττητος και καλύτερος ο Ηρακλής – Κέρδισε με σκορ 3-1 την Αναγέννηση Καρδίτσας

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Απειλές Σοϊλού για επίθεση: Δεν θα υπάρχει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ, θα αφήσουμε πίσω μας 400.000 μάρτυρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: “Ομολόγησε ο ένας από τους συλληφθέντες, τους εντοπίσαμε από βίντεο”, λέει η Δημογλίδου

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Η επίσημη ανακοίνωση του Star για τον Γιώργο Τσαγκαράκη

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ήβη Αδάμου: Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά θέλει και αλητεία, έχω περάσει πολύ δύσκολα