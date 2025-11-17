Βορίζια: Το “ντοκουμέντο” που προσκόμισε ο 23χρονος για να αντικρούσει τις κατηγορίες

Είναι στιγμιότυπο από το βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος στη διάρκεια της απολογίας του, μετά τη σύλληψή του για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι του 27χρονου της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.

Στην ουσία πρόκειται για «ντοκουμέντο» που τον αφήνει προσωρινά ελεύθερο, μέχρι την τελική απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, αφού διαφώνησαν σήμερα Δεύτερα 17/11 εισαγγελέας και ανακρίτρια.

Ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο νεκρών από το ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια, ισχυρίζεται πως το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, οπότε και τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι του 27χρονου, βρισκόταν σε γάμο, από όπου ήταν τραβηγμένο και το βίντεο που προσκόμισε στη διάρκεια της απολογίας του για να αντικρούσει τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας, υπάρχουν έγγραφα, βίντεο και φωτογραφίες τα οποία έχουν κατατεθεί και αποδεικνύουν που ακριβώς βρισκόταν ο νεαρός το βράδυ που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός στο σπίτι του 27χρονου.

«Αυτό που ισχυριζόταν από την πρώτη στιγμή είναι ότι απλά πήρε το αυτοκίνητό του από το σημείο που το είχε παρκάρει, για να πάει σπίτι του και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή κι αν πέρναγαν κι άλλοι τρεις ακόμα τυχαία από το σημείο, θα ήταν αυτή τη στιγμή κατηγορούμενοι. Αυτές ήταν οι ενδείξεις που υπήρχαν».

Ο κ. Λύτρας ανέφερε πως δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει τον 23χρονο έξω από το σπίτι του 27χρονου. «Είναι έξω από το σπίτι του αδερφού του, παίρνει το αυτοκίνητο του και οδηγώντας πάει στο σπίτι του. Δεν σταματάει πουθενά. Μόλις φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη».

«Κατά την άποψή μας είναι αυστηρά αδύνατη, νομικά και μόνο, η προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Παρά ταύτα, προέκυψε η διαφωνία, θα το δούμε στο συμβούλιο», δήλωσε η Θεονύμφη Μπέρκη, η οποία είναι επίσης συνήγορος υπεράσπισης του 23χρονου.