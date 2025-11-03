Βορίζια: Θέμα χρόνου η παράδοση των τριών αδελφών – Τι υποστηρίζουν για το μακελειό

Συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών που «σαρώνουν» τα Βορίζια, τα γειτονικά χωριά, βουνά και δυσπρόσιτα σημεία, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Creta24, θεωρείται θέμα χρόνου η παράδοση των τριών αδελφών που αναζητούνται για το μακελειό του Σαββάτου 1/11.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη γίνει η πρώτη επαφή με την αστυνομία για την παράδοση των τριών ατόμων της μίας οικογένειας που αναζητούνται. Μεταξύ των τριών βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού όπου είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Δεν αποκλείεται αύριο Τρίτη 4 Νοεμβρίου, μετά την κηδεία της 57χρονης στα Χανιά, να παραδοθούν οι τρεις νεαροί που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνούνται κατηγορηματικά ότι αυτοί πυροβόλησαν πρώτοι και πως αμύνθηκαν όταν δέχτηκαν καταιγισμό πυρών από τον 39χρονο και άλλα άτομα.

Οι τρεις που αναζητούνται είναι μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και συγκεκριμένα, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο εξερράγη ο εκρηκτικός μηχανισμός την περασμένη Παρασκευή και τα δύο αδέρφια του ηλικίας 19 και 29 ετών.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση που αιματοκύλησε τα Βορίζια, στους πυροβολισμούς ενεπλάκησαν επίσης ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από τέσσερις σφαίρες που δέχτηκε, ο 25χρονος αδερφός του ιδιοκτήτη του σπιτιού που ανατινάχθηκε και ένας 30χρονος ξάδερφος των Φραγιαδάκηδων.

Οι δύο τελευταίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αφού τραυματίστηκαν στην ένοπλη συμπλοκή και η υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μάλιστα, χθες η εισαγγελέας βρέθηκε στο νοσοκομείο και τους άσκησε διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του Φανούρη Καργάκη αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.