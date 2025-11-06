MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βορίζια: Στο νοσοκομείο το νεογνό της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στην Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το περίπου 15 ημερών βρέφος της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Το νεογνό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στα ΤΕΠ του νοσοκομείου από την μητέρα του καθώς παρουσίαζε αναπνευστική δυσχέρεια, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στους γιατρούς, ωστόσο όπως συμβαίνει πάντοτε με τα νεογνά, εισήχθη στην μονάδα για στενή παρακολούθηση.

Ωστόσο πρόκειται για μία ακόμη αγωνία για την μητέρα του βρέφους και σύζυγο του 29χρονου από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν την Τρίτη, η οποία υπενθυμίζεται πως μέσα από δηλώσεις της είχε απευθύνει έκκληση να σταματήσει εδώ η τραγωδία. «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας να ζήσουν τα παιδιά μας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Βορίζια Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο οινοποιός Βαγγέλης Γεροβασιλείου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 λεπτά πριν

Ναύπακτος: Συνελήφθησαν δύο μαθητές λυκείου για διακίνηση κοκαΐνης

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Αλέκα Παπαρήγα: Η έκπληξη στα γραφεία του ΚΚΕ στον Περισσό για τα γενέθλιά της – Δείτε φωτογραφία

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Δάκρυσε η Έρικα Κερκ για τον δολοφονημένο σύζυγό της: Έτσι έμαθα ότι σκότωσαν τον Τσάρλι – Δεν πρόλαβα να του δώσω ένα φιλί το μοιραίο πρωί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Τροχαίο στο Παγκράτι με τραυματισμό οδηγού – Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στη Γαλλία – “Αλλαχού Αμπάρ” φώναζε ο οδηγός