Βορίζια: Στο νοσοκομείο το νεογνό της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Στην Μονάδα Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το περίπου 15 ημερών βρέφος της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Το νεογνό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στα ΤΕΠ του νοσοκομείου από την μητέρα του καθώς παρουσίαζε αναπνευστική δυσχέρεια, σύμφωνα με το creta24.gr.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία στους γιατρούς, ωστόσο όπως συμβαίνει πάντοτε με τα νεογνά, εισήχθη στην μονάδα για στενή παρακολούθηση.

Ωστόσο πρόκειται για μία ακόμη αγωνία για την μητέρα του βρέφους και σύζυγο του 29χρονου από τα τρία αδέρφια που παραδόθηκαν και συνελήφθησαν την Τρίτη, η οποία υπενθυμίζεται πως μέσα από δηλώσεις της είχε απευθύνει έκκληση να σταματήσει εδώ η τραγωδία. «Κάνω έκκληση στις γυναίκες της άλλης οικογένειας να ζήσουν τα παιδιά μας», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.