Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα στην κηδεία του 39χρονου σήμερα – Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται για την εμπλοκή τους στο μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου. Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επίκεντρο τόσο το χωριό όσο και τη γύρω ορεινή περιοχή και τα φαράγγια, όπου εικάζεται ότι έχουν βρει καταφύγιο οι πρωταγωνιστές της αιματηρής βεντέτας, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα μέχρι τώρα.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στα Βορίζια έως ότου οι κάτοικοι να νιώσουν και πάλι ασφαλείς.

Ωστόσο, αυτήν την ώρα οι έρευνες των Αρχών έχουν σταματήσει προσωρινά από σεβασμό προς τους πενθούντες. Μοναδική περίπτωση για να συνεχιστούν, πριν την ολοκλήρωση της κηδείας του 39χρονου, θα είναι εάν παραστεί ανάγκη στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η αστυνομία υποψιάζεται πως έχουν βρει καταφύγιο στα βουνά του Ηρακλείου. Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, τα σχολεία στα Βορίζια και τον Ζαρό θα παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια των μαθητών.

Σύμφωνα με το newsit.gr, υπάρχει ο φόβος πως η βεντέτα ανάμεσα στις 2 οικογένειες θα συνεχιστεί και σήμερα, εν όψει της κηδείας του 39χρονου πατέρα 5 παιδιών. Ειδικό κλιμάκιο με παιδοψυχολόγους αναμένεται να φτάσει στην περιοχή ώστε να μιλήσουν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, σε μια προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άνοιξαν για ακόμη μία φορά από αυτή τη βεντέτα, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

«Φρούριο» τα Βορίζια

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δυνάμεις τις Αστυνομίας οι οποίες βρίσκονται ήδη σε κάθε γωνιά του χωριού, αναμένεται να ενισχυθούν προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια στην περιοχή αλλά και να διαχειριστεί την αυριανή ημέρα, της κηδείας του 39χρονου (είναι προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι), οι συγγενείς του οποίου βρίσκονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου αλλά και στο σπίτι της οικογένειας που είναι στην είσοδο του χωριού.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον θάνατο του 39χρονου πατέρα πέντε παιδιών, τα τρία από τα οποία βαπτίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου βιαστικά σε διπλανό χωριό, καθώς το έθιμο δεν θέλει να οδηγείται ένας γονέας στην τελευταία του κατοικία και να υπάρχουν αβάπτιστα παιδιά.