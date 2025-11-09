MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βορίζια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από το μακελειό – Βίντεο με τη διαδρομή των εξαφανισμένων όπλων στα χέρια των αρχών

THESTIVAL TEAM

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες έρευνες για το μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια Ηρακλείου, καθώς και για τη βόμβα που τοποθετήθηκε σε σπίτι του χωριού, νέες αποκαλύψεις ρίχνουν φως στην υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου, όπου έπεσαν νεκροί ένας 39χρονος και μια 56χρονη.

Οι αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» τα Βορίζια, καθώς και άλλες περιοχές του Ψηλορείτη και του Ηρακλείου, προκειμένου να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό αλλά και όσους φερόμενους εμπλεκόμενους που ακόμη διαφεύγουν της σύλληψης.

Σήμερα Κυριακή (9/11) το Mega έφερε στη δημοσιότητα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια, παρουσιάζοντας το χρονικό της συμπλοκής το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό, στις 11:14 το πρωί του Σαββάτου 01/11, λίγο πριν το αιματηρό σκηνικό, φαίνεται το αυτοκίνητο του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μακελειό, να βγαίνει από το σπίτι του και να μπαίνει στο όχημα του, στο οποίο φέρεται να είχε και τον οπλισμό.

Σε άλλη εικόνα φαίνεται ότι κάνει όπισθεν και κινείται προς το κέντρο του χωριού, όπου λίγη ώρα αργότερα θα έπεφτε νεκρός.

Στις 11:16, μόλις δύο λεπτά μετά την ανταλλαγή των πυροβολισμών, φαίνεται ένα δεύτερο αυτοκίνητο, τύπου jeep, να βγαίνει μέσα από το χωριό. Στο όχημα αυτό βρίσκεται ένα ζευγάρι, το οποίο επίσης δέχτηκε πυρά και έχει καταθέσει ήδη στις Αρχές.

Λίγο αργότερα, στις 11:20 διακρίνεται μία γυναίκα να τρέχει. Πρόκειται για τη σύζυγο του 39χρονου, η οποία βγαίνει από το σπίτι της και κατευθύνεται στο σημείο που έπεσε νεκρός ο άντρας της.

Το βίντεο ντοκουμέντο θα «δείξει» τη διαδρομή των όπλων
Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο είναι πολύ πιθανό να τους οδηγήσει στον βαρύ οπλισμό των δραστών, τον οποίο αναζητούν εδώ και μια εβδομάδα.

Πρόκειται για βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο συνεργό του με ένα άλλο αγροτικό αυτοκίνητο να παίρνουν τον 39χρονο συγγενή τους ώστε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εκτιμούν πως σε αυτό το αυτοκίνητο βρίσκεται μέρος του οπλισμού των δραστών.

Παράλληλα, σήμερα κρίθηκαν προφυλακιστέα τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, συγγενείς της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που επίσης έπεσε νεκρή μετά την αιματηρή συμπλοκή.

Βορίζια

