Βορίζια: “Δεν ξέρω πότε θα γυρίσω” λένε οι κάτοικοι στο χωριό που έφυγαν φοβισμένοι μετά το μακελειό – Το ποινικό παρελθόν του 39χρονου νεκρού

«Ήμουν στα Βορίζια, αλλά μετά από τους πυροβολισμούς έφυγα», λέει κάτοικος του χωριού του Ηρακλείου στα ριζά του Ψηλορείτη που αναγκάστηκε υπό το καθεστώς του φόβου να εγκαταλείψει το σπίτι μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Ο ένας κάτοικος μετά τον άλλο εγκαταλείπουν το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου μετά το μακελειό. Ο φόβος κυριαρχεί σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στα σπίτια τους να κρατούν τα στόματά τους κλειστά, φοβούμενοι μη βρεθούν μπλεγμένοι.

Παρά τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται πλέον στο Βορίζιας, οι πολίτες αγωνιούν για το πώς θα είναι οι επόμενες ώρες στο χωριό τους.

«Ήμουν στα Βορίζια, αλλά μετά από το περιστατικό έφυγα. Όταν έγινε, κοιμόμουν, αλλά φοβήθηκα και δεν σηκώθηκα. Μετά έφυγα για δουλειά και έφυγα στις τρεις η ώρα τα ξημερώματα» αναφέρει κάτοικος του χωριού, μιλώντας στο newsit.gr. Μάλιστα, και οι συγχωριανοί του παραμένουν στα σπίτια τους και δεν κυκλοφορούν, ούτε σχολιάζουν, για να μην βρεθούν στο επίκεντρο των δύο οικογενειών.

Παρά τις προσπάθειες για σασμό ανάμεσα στις δύο οικογένειες, αυτό δεν κατέστη δυνατό και σήμερα όλοι εύχονται να μην ξεκινήσει και νέος κύκλος αίματος. Αφορμή για να αναζωπυρωθεί η έχθρα των δύο οικογενειών φαίνεται να είναι το σπίτι στο οποίο τοποθετήθηκαν τα μασούρια με δυναμίτιδα. Το σπίτι αυτό το είχα αγοράσει ένα μέλος της οικογένειας Φραγκιάδακη και ξεκίνησαν να το ανακαινίζουν.

Παρά τις προειδοποιήσεις οι Φραγκιαδάκηδες συνέχισαν τις εργασίες. «Αυτός είχε αγοράσει το σπίτι εδώ και δύο χρόνια και σιγά-σιγά το έφτιαχνε. Δεν είναι ότι το πήρε και το έφτιαξε κατευθείαν. Το έκανε λίγο λίγο. Είχε ακουστεί ότι τον είχαν προειδοποιήσει, αλλά εκείνος συνέχισε» λέει στο newsit.gr.

Μάλιστα, άλλοι κάτοικοι από τα Βορίζια αναφέρουν ότι η κατάσταση ήταν έκρυθμη τις τελευταίες εβδομάδες: «Πριν από 15-20 μέρες είχε ενημερωθεί το Αστυνομικό Τμήμα στις Μοίρες ότι στα Βορίζια υπάρχουν αντεγκλήσεις και ότι μπορεί να συμβεί κάτι πολύ κακό. Όταν ξεκίνησαν οι αντεγκλήσεις και οι πυροβολισμοί, δεν υπήρχε αστυνομία στο χωριό. Δεν υπήρχε αστυνομία κι αυτό είναι το μόνο σίγουρο».

«Φοβόμαστε για την επόμενη μέρα»

Ο φόβος πλέον οδηγεί τις κινήσεις των κάτοικων του χωρίου οι οποίοι δεν ξέρουν πότε θα γυρίσουν στα σπίτια τους. «Δεν ξέρω πότε θα επιστρέψω στο σπίτι μου. Πίσω έχουν μείνει μόνο ηλικιωμένοι και συγγενείς από την οικογένεια. Φοβόμαστε για την επόμενη μέρα που θα φύγει η αστυνομία», καταλήγει μιλώντας στο newsit.gr κάτοικος του χωριού.

Την ίδια ώρα όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο 39χρονος που έπεσε νεκρός ήταν γνώριμος των αστυνομικών αρχών.