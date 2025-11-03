Βορίζια: “Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ” λέει ο αδερφός της 56χρονης

Τα όσα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια, όταν η αδερφή του έπεσε νεκρή, διηγήθηκε ο Κώστας Φραγκιαδάκης.

Η 56χρονη Ευαγγελία διέμενε στα Χανιά και είχε πάει στο χωριό όπου εξέπνευσε για παραστεί στο μνημόσυνο του πατέρα της. Η κηδεία της 56χρονης νοσηλεύτριας έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ τη Δευτέρα συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 39χρονο Φανούρη Καργάκη.

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο θα κάνουμε κηδεία», λέει ο κ. Φραγκιαδάκης. «Καταρχήν δεν υπάρχουν άβατα στο χωριό, επειδή άκουσα να υπάρχουν άβατα για τους Φραγκιαδάκιδες και άβατα για τους Καργάκιδες. Το χωριό είναι όλος ο τόπος για όλο τον κόσμο», ανέφερε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Ο κ. Φραγκιαδάκης διηγήθηκε τα όσα συνέβησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν η αδερφή του και ο 39χρονος έπεσαν νεκροί, υποστηρίζοντας πως ήταν «θαύμα» που σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι διότι την ώρα που κατέβαζαν την αδερφή του από τη σκάλα «μας έριχνε κάποιος από το πάνω μέρος του χωριού με Καλάσνικοφ. Οι σφαίρες περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας».

Ο ίδιος ανέφερε πως πριν γίνει το περιστατικό προσπαθούσε να επικοινωνήσει με την ΕΛΑΣ αλλά χωρίς αποτέλεσμα, λέγοντας ωστόσο πως δεν τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση αλλά στο αστυνομικό τμήμα Μοιρών.

Όπως υποστήριξε «δεχτήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια» ενώ τόνισε πως «η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ» κάνοντας την εξής παράκληση: «κάντε ότι μπορείτε να σταματήσει το κακό εδώ, δεν γίνεται να προχωράει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πρέπει. Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα».



«Υπήρχε μεγάλη ένταση»

Ο κ. Φραγκιαδάκης αναφέρθηκε στην έκρηξη που έγινε στο σπίτι που ανακαινιζόταν: «ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια, το είχαν αγοράσει τα παιδιά και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Το τελείωναν και σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Το βράδυ της Παρασκευής έγινε μια έκρηξη. Δεν ξέρω ποιος της έκανε, έγινε μια έκρηξη. Πήραμε τηλέφωνο την ΕΛΑΣ να έρθει να καταγράψει το περιστατικό. Να μην σας λέω λεπτομέρειες, ήρθαν δύο αστυνομικοί, έκαναν καταγραφή, πήραν κάποιες φωτογραφίες, είδαν ότι η κατάσταση είναι έκρυθμη, υπήρχε μεγάλη ένταση. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό, να βλέπεις το σπίτι σου να καταστρέφεται ενώ περιμένεις να μπεις, αλλά μέχρι εκεί. Μετά ήρθαν άλλοι δύο αστυνομικοί για να βοηθήσουν τους δύο πρώτους και στη συνέχεια έφυγαν και οι τέσσερις».

«Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι θα έρθουν λόγω της κατάστασης και παρόλο που υπήρχε μεγάλη ένταση από την πλευρά της οικογένειάς μου, κουβέντα με την κουβέντα, προσπάθεια με την προσπάθεια, τα πράγματα ηρέμησαν κάπως. Το πρωί ήρθαν πυροτεχνουργοί, ανέβηκαν τα αδέρφια μου, ξαδέρφια, ανίψια, φίλοι, γυναίκες, μικρά παιδιά στον χώρο του σπιτιού – εγώ δεν είχα ανέβει. Περίμενα, ήμουν με τη μητέρα μου. Έγινε η καταγραφή και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου, στον κεντρικό δρόμο του χωριού έγινε ότι έγινε», συμπλήρωσε.



«Πυροβολώντας στα τυφλά»

«Οι μαρτυρίες είναι ότι ένα αυτοκίνητο, του νεκρού, -στο χωριό έχουμε δύο νεκρούς και για δύο πενθούμε όλοι, είναι μεγάλο κρίμα- ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο μεγάλος μου αδερφός, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα γιατί δεν ήμουν μπροστά, προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους δικούς μας ανθρώπους να κατέβουν τη σκάλα. Η σκάλα δεν είναι φαρδιά, μπορούν να κατέβουν μάξιμουμ δύο άτομα. Κατέβηκαν κάποιες γυναίκες και παιδιά, δεν πρόλαβαν όλοι», συνεχίζει ο κ. Φραγκιαδάκης.

«Το αυτοκίνητο πέρασε έχοντας ο οδηγός το χέρι του έξω με το όπλο, πυροβολώντας στα τυφλά, πάνω στους ανθρώπους, με αποτέλεσμα η αδερφή μου να χάσει τη ζωή της, η άλλη μου αδερφή να τραυματιστεί ενώ τραυματίστηκαν και δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και αυτό έφερε τον δεύτερο νεκρό. Ο πρώτος νεκρός ήταν η αδερφή μου», σημείωσε.



«Καθαρή ανθρωποκτονία»

Ο ίδιος, «με το που άκουσα τους πυροβολισμούς έτρεξα να δω τι γίνεται και το πρώτο πράγμα που αντίκρισα ήταν η αδερφή μου στην άσφαλτο». «Ήθελα να νομίζω ότι είναι λιπόθυμη. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο, την κατεβάσαμε από τη σκάλα άρον άρον να τη βάλουμε σε ένα αυτοκίνητο να την πάμε στο νοσοκομείο. Την ώρα που την κατεβάζαμε από την σκάλα μας έριχνε κάποιος από το πάνω μέρος του χωριού με Καλάσνικοφ. Οι σφαίρες περνούσαν πάνω από το κεφάλι μας. Πως είχαμε δύο νεκρούς, μπορώ να πω ότι είναι θαύμα. Πήραμε την αδερφή μου και την πήγαμε στο νοσοκομείο με έναν ανιψιό μου. Την κρατούσα στα χέρια μου ελπίζοντας ότι θα συνέλθει. Τελικά η αδερφή μου ήταν νεκρή. Παρά τα όσα λέγανε τις πρώτες μέρες, δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από πυροβολισμό. Είναι καθαρή ανθρωποκτονία», ανέφερε.



«Απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την ΕΛΑΣ»

«Το πρωί του Σαββάτου, εγώ είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την ΕΛΑΣ. Στο τηλέφωνο έβγαινε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, με παρέπεμπαν στον αξιωματικό υπηρεσίας. Έπαιρνα στις Μοίρες. Το λάθος μου μπορεί να ήταν ότι δεν πήρα στην Άμεση Δράση. Δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Πήρα πάρα πολλές φορές, δεν απάντησε κανένας. Έκανα προσπάθειες, δεν κατάφερα τίποτα δυστυχώς. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους, προσπάθησαν και άλλοι άνθρωποι μπας και αποφύγουμε την κατάσταση και δεν καταφέραμε τίποτα. Δεν είχαμε τις δυνάμεις απ’ ότι φαίνεται. Εκείνοι που είχαν τις δυνάμεις ήταν απόντες», σημείωσε ο κ. Φραγκιαδάκης.



«Απάντησαν»

«Στην προσπάθεια των δικών μου ανθρώπων να προστατευτούν, απάντησαν τη στιγμή που είδαν την αδερφή μου να πέφτει και τους άλλους τραυματισμένους. Απάντησαν. Οι δικοί μου δεν πήγαν να κάνουν επίθεση, έρχονταν στο σπίτι και έγινε ότι έγινε», όπως είπε.



«Απειλές»

«Πρέπει κάποια στιγμή να επικρατήσει η λογική, να υπάρξει σύνεση. Το θέμα είναι η τραγωδία να λήξει εδώ, να μην συνεχιστεί. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Χαθήκανε δύο άνθρωποι, τραυματίστηκαν τρεις, κάποιοι θα μπουν φυλακή, κάποιοι θα διαλύσουν τα σπίτια τους. Και δεν φτάνει αυτό, έχουμε και απειλές από πάνω. Σήμερα δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές. Εμείς δεν απειλήσαμε κανέναν. Εγώ δεν κατηγόρησα κανέναν, δεν ξέρω για τους ανθρώπους τους περισσότερους, μπορεί να είμαστε από το ίδιο μέρος αλλά δεν τους γνωρίζω, δεν κάνουμε παρέα. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν και δεν θέλω. Αυτό θα το κάνει η ΕΛΑΣ. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα ότι θα μας εκτελέσουν όλους, θα μας πετάξουν χειροβομβίδες και κάτι τέτοια. Εμένα δεν μου το είπε κάποιος από την άλλη πλευρά, το έμαθα από ενδιάμεσους. Πάντα υπάρχουν κάποιοι που μεταφέρουν πληροφορίες», είπε ο κ. Φραγκιαδάκης.

Όσο για την αδερφή του, την Ευαγγελία, την χαρακτήρισε «δοτικό» και «εξαιρετικό πλάσμα». «Δεν υπήρχε τέτοιο κορίτσι. Κρίμα. Χάθηκε μια αθώα ψυχή», συμπλήρωσε.