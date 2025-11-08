Βορίζια: “Άρωμα αρχαιοκαπηλίας” στο φονικό; Στο στόχαστρο ο οπλισμός και ο “εγκέφαλος” της βόμβας

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη διπλή τραγωδία στα Βορίζια, όπου έχασαν τη ζωή τους ένας 39χρονος άνδρας και μία 56χρονη γυναίκα. Ωστόσο, την ώρα που οι Αρχές αναζητούν τον οπλισμό, ένα νέο σενάριο κάνει την εμφάνισή του, ενώ ενισχύονται οι προσπάθειες για την ανεύρεση του «εγκεφάλου» της βόμβας που πυροδότησε το μακελειό.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου (8/11) τρία μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες οικογένειες -ο μεγαλύτερος αδελφός του νεκρού, ο ανιψιός και ο γαμπρός του- οι οποίοι κρατούνται ήδη για υπόθεση ζωοκλοπής. Ερευνώνται πλέον για πιθανή εμπλοκή τους στην υπόθεση της βόμβας.

«Άρωμα αρχαιοκαπηλίας» στο φονικό

Ενώ αρχικά η αιματηρή σύγκρουση είχε αποδοθεί σε βεντέτα, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι «η υπόθεση φέρει στοιχεία αρχαιοκαπηλίας».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στις 23 Απριλίου στο Ηράκλειο είχαν συλληφθεί έξι άτομα για συμμετοχή σε κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας, το οποίο είχε διασυνδέσεις σε ορεινές περιοχές της Κρήτης.

Ανεξάρτητα από το κίνητρο, η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι «είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι εμπλεκόμενοι» πέραν των άμεσα συμμετεχόντων στο ένοπλο επεισόδιο. Όπως σημείωσε, υπάρχουν άτομα που «μετέφεραν τραυματίες, έκρυψαν τα όπλα ή και έκρυψαν εμπλεκόμενους».

Μέχρι στιγμής πάντως, αν και έχουν υπάρξει μαρτυρικές καταθέσεις, δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί ξεκάθαρη εικόνα για τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, πέραν του ότι η 56χρονη δέχθηκε τον θανατηφόρο πυροβολισμό από ένα Καλάσνικοφ.

Στο επίκεντρο η βόμβα και η εύρεση του οπλισμού

Η τοποθέτηση του αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στην υπό ανακαίνιση κατοικία λίγες ώρες πριν το μακελειό, παραμένει κομβικό σκέλος της έρευνας.

Τα τρία άτομα από την αντίπαλη οικογένεια, που οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου από τις φυλακές Αλικαρνασσού (όπου κρατούνται για ζωοκλοπή), ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση της βόμβας, καθώς οι αρχές αναζητούν τον ιθύνοντα νου της ενέργειας που πυροδότησε την τραγωδία.

Το δεύτερο σκέλος της έρευνας αφορά τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο ένοπλο επεισόδιο, το οποίο, σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, ήταν «πολύ περισσότερα» από τα τέσσερα όπλα που έχουν ήδη εντοπιστεί.

Ενίσχυση της ΕΛΑΣ – Εξιτήριο για τους κατηγορουμένους

Για την ενίσχυση των ερευνών, η ΕΛΑΣ έχει ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις της στην Κρήτη:

Ήδη 50 αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο νησί.

100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη θα έχει σύντομα στη διάθεσή της 120 αστυνομικούς, εκ των οποίων οι 20 θα είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για την ανεύρεση κρυμμένου οπλισμού.

Υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας εκφράζει την αισιοδοξία ότι η εύρεση του οπλισμού είναι «θέμα ημερών». Ωστόσο, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία».

Στο μεταξύ, τα δύο άτομα 25 και 30 ετών που νοσηλεύονταν στο ΠΑΓΝΗ και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, έλαβαν εξιτήριο και μεταφέρθηκαν εκτός Κρήτης, σε διαφορετικά σωφρονιστικά καταστήματα.