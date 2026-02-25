Βορίζια: Απολογείται ξανά για το αιματοκύλισμα ο ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη – Είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής

Στα δικαστήρια του Ηρακλείου βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (25/2) ο ξάδελφος του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που σκοτώθηκε από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στα Βορίζια, την 1η Ιανουαρίου 2025. Ο 48χρονος αναμένεται να σπάσει την σιωπή του, μιας και τόσους μήνες κρατούσε το στόμα του κλειστό, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στα Βορίζια την 1η Ιανουαρίου 2025, οδηγώντας στον θάνατο και μέλος της «αντίπαλης» οικογένειας, την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Καργάκηδες και Φριαγκαδάκηδες βρίσκονται όλα αυτά τα χρόνια σε βεντέτα που φαίνεται πως ξεκίνησε να ηρεμεί μετά τον θάνατο των 2 θυμάτων. Ο 48χρονος ξάδελφος του Φανούρη Καργάκη προφυλακίστηκε λίγες ώρες μετά το μακελειό καθώς εικονίζονταν σε επίμαχο βίντεο κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

Τότε, είχε επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής αλλά τώρα φαίνεται πως θέλει να απολογηθεί για τα όσα κατηγορείται. Ο 48χρονος μαζί με τους άλλους συλληφθέντες από την οικογένεια Καργάκη κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη και για απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως από νωρίς στα δικαστήρια βρισκόταν ο δικηγόρος του Απόστολος Λύτρας αλλά και συγγενείς του.

Συνολικά 9 μέλη των 2 οικογενειών έχουν συλληφθεί για τους πυροβολισμούς, κατηγορούμενοι πως είχαν «πρωταγωνιστικό» ρόλο στο αιματοκύλισμα.

Πρόκειται για 6 μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη και 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη. Και οι 9 κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την απολογία τους ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα οι επτά κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Πρόκειται για τα 4 αδέρφια Φραγκιαδάκη, τον 30χρονο ξάδερφό τους, τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο ξάδερφό του.

Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση βόμβας αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς όρους μεταξύ των οποίων η απαγόρευση διαμονής στα Βορίζια ενώ το ίδιο αποφασίστηκε και για τον πατέρα των τεσσάρων αδερφών Φραγκιαδάκη.