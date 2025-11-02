MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βορίζια: Από πυροβολισμό και όχι από ανακοπή πέθανε η 56χρονη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του φονικού στα Βορίζια, καθώς η 56χρονη γυναίκα, για την οποία αρχικά είχε ειπωθεί ότι πέθανε από ανακοπή την ώρα της συμπλοκής, δεν κατέληξε από παθολογικά αίτια, αλλά από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που έχει στη διάθεσή του το Protothema.gr, η γυναίκα δέχθηκε σφαίρα από τη δεξιά πλευρά, η οποία διαπέρασε τους πνεύμονες και βγήκε από τη σπονδυλική στήλη, όπως μεταδίδει το protothema.gr

Η νεκροψία – νεκροτομή ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, ενώ η σορός της μεταφέρθηκε στα Χανιά. Η κηδεία τόσο της 56χρονης όσο και του δεύτερου θύματος δεν θα γίνει σήμερα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία βλέπουν το φως για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της αιματοχυσίας. Όπως υποστηρίζουν συγγενείς της θανούσας, «την εντολή έδωσε μια γυναίκα» και –όπως τονίζουν– «υπάρχουν μαρτυρίες που το αποδεικνύουν».

Βορίζια Μακελειό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

