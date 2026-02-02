MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Θρασύτατος ληστής σπάει τζαμαρία και εισβάλει σε καφετέρια

THESTIVAL TEAM

Απίστευτο περιστατικό στον Βόλο με έναν θρασύτατο ληστή να καταγράφεται σε βίντεο να σπάει τζαμαρία και να εισβάλλει σε καφετέρια.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το thenewspaper καταγράφεται καρέ καρέ ο ληστής μπαίνει στην καφετέρια στον Βόλο με χαρακτηριστική άνεση, αδιαφορώντας για το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Αμέσως μετά, κινείται μεθοδικά, ανοίγει συρτάρια και ντουλάπια και ερευνά το κατάστημα προκειμένου να εντοπίσει χρήματα ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα κλοπών και διαρρήξεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον Βόλο, εντείνοντας την ανησυχία στην τοπική αγορά.

Καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για αίσθημα ανασφάλειας και δηλώνουν ότι αισθάνονται απροστάτευτοι, ζητώντας ενίσχυση της αστυνόμευσης και αποτελεσματικότερα μέτρα πρόληψης.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξετάζουν το οπτικό υλικό και αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίηση του δράστη.

Οι επαγγελματίες, από την πλευρά τους, ζητούν άμεσες παρεμβάσεις ώστε να ανακοπεί το κύμα παραβατικότητας που πλήττει το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.

