Βόλος: Συνελήφθη 27χρονος που πυροβόλησε στο μάτι άνδρα μετά από διαφωνία

Φωτογραφία: Intime
Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε την Κυριακή (29/3) για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, για κατοχή όπλων και ναρκωτικών η Αστυνομία στον Βόλο.

Ειδικότερα, όπως κατήγγειλε ένας νεαρός Αλβανός το πρωί της Κυριακής (22/3), ο 27χρονος φέρεται να τον πυροβόλησε στο μάτι με αεροβόλο μετά από έντονη διαφωνία.

Ο δράστης εντοπίστηκε, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες χθες στον Βόλο, από δυνάμεις της Αστυνομίας να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος και στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κυκλοφορίας πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο μάτι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μετά από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 9 μαχαίρια και
  • Τρεις νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 5,14 γραμμαρίων

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Βόλος

