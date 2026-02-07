MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Συναγερμός στο “ΧΑΝΙΑ ΙΙΙ” πριν τον κατάπλου – Βλάβη στη μηχανή

THESTIVAL TEAM

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου από τον πλοίαρχο του επιβατικού – δρομολογιακού (Ε/Γ – Δ/Ρ) πλοίου ‘’ΧΑΝΙΑ ΙΙΙ’’ Ν.Χ.224, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Τρικέρι για Βόλο, ότι κατά την διαδικασία κατάπλου στο λιμάνι του Βόλου, διαπιστώθηκε αύξηση της θερμοκρασίας και μείωση των στροφών στη δεξιά κύρια μηχανή.

Το πλοίο κατέπλευσε και προσέδεσε αυτοδύναμα στο λιμάνι του Βόλου, όπου αποβιβάστηκε με ασφάλεια ο ένας επιβάτης του. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου απαγορεύτηκε ο απόπλους του Ε/Γ – Δ/Ρ, μέχρι την προσκόμιση σχετικού βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Βόλος Λιμενικό Σώμα

