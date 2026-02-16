MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Συναγερμός για πιθανή διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, έπειτα από ενημέρωση για διαρροή υγραερίου σε βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής, πριν την είσοδο της Πορταριά, στον δρόμο προς το Κατηχώρι.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η Υπηρεσία ενημερώθηκε περίπου στις 14:30, όταν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στον χώρο αντιλήφθηκαν οσμή και, ενεργώντας άμεσα, ενημέρωσαν την Πυροσβεστική και προχώρησαν στην εκκένωση του κτηρίου για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, αποτελούμενη από τέσσερα υδροφόρα οχήματα και τρία βοηθητικά, ενώ οι πυροσβέστες παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχόμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης βρίσκεται δεξαμενή υγραερίου, η οποία καταβρέχεται προληπτικά, ώστε να μειωθεί οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος. Παράλληλα, πραγματοποιούνται έλεγχοι με ειδικούς ανιχνευτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διαρροή και να αξιολογηθεί η κατάσταση με ακρίβεια.

Βόλος

