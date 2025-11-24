Βόλος: Σοκάρει η καταγγελία ότι 47χρονος παρενόχλησε μέσα στο σπίτι του φιλοξενούμενη μαθήτρια

Μια ανήλικη από τις ΗΠΑ, που συμμετείχε σε πρόγραμμα τύπου Erasmus, κατήγγειλε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα και βρήκε τον 47χρονο οικογενειάρχη που τη φιλοξενούσε να τρίβει το μόριό του στο πέλμα της. Η καταγγελία που οδήγησε τον άνδρα στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Βόλου την περασμένη Παρασκευή.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022. Ο 47χρονος, χήρος και πατέρας μιας ανήλικης, φιλοξενούσε στο σπίτι του μαθήτρια από πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών, ενώ εκείνο το βράδυ προστέθηκε εκτάκτως και μία ακόμη ανήλικη, σύμφωνα με το gegonota.news.

Γύρω στις 2 τα ξημερώματα, η δεύτερη κοπέλα, σύμφωνα με την καταγγελία της, ξύπνησε άρρωστη και είδε τον άνδρα να έχει κατεβάσει το παντελόνι και να τρίβει το μόριό του στο πέλμα της. Εκείνος, σύμφωνα με την περιγραφή της, πανικοβλήθηκε, σηκώθηκε απότομα και τη ρώτησε αν είναι καλά.

Η μικρή ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα της και τους υπευθύνους του προγράμματος, που έσπευσαν και τη μετέφεραν σε άλλο σπίτι, μαζί με το δεύτερο παιδί. Η υπεύθυνη του προγράμματος κατέθεσε ότι το κορίτσι ήταν «ταραγμένο», ενώ οι γονείς της ανέφεραν πως, παρότι δεν επιθυμούσαν ποινική δίωξη, ζήτησαν να καταγραφεί το περιστατικό στο μητρώο του, όπως προβλέπει η διαδικασία στη δική τους χώρα.

Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταθέσει ακόμη στην δίκη ππυ δικαόπηκε. Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι σκόνταψε σε βαλίτσες και έπεσε στο κρεβάτι και πως όλα τα υπόλοιπα, είναι προϊόν της φαντασίας της ανήλικης. Ο ίδιος δήλωσε ότι, από την καταγγελία της νεαρής, «έχει καταστραφεί» και ότι έχει πληγεί το κύρος του.

Η δίκη διεκόπη και θα συνεχιστεί στις 4 Δεκεμβρίου.