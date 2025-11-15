MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές με τη μέθοδο του εναγκαλισμού

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου εξιχνίασε δύο περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν στην πόλη, οι οποίες έγιναν με τη μέθοδο του εναγκαλισμού.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών, άνδρα και γυναίκας, καθώς και σε βάρος άγνωστης γυναίκας, για το αδίκημα της διακεκριμένης κλοπής. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες είχαν οργανωθεί μεταξύ τους με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σύμφωνα με την προανάκριση, το πρωί της 1ης Νοεμβρίου 2025, οι δράστες επέβαιναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο και εντόπισαν δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Η ταυτοποιημένη γυναίκα προσέγγισε τα θύματα με το πρόσχημα της δήθεν γνωριμίας, και αιφνιδιάζοντάς τες, προχώρησε σε εναγκαλισμό, αφαιρώντας από τον λαιμό τους μία χρυσή αλυσίδα με σταυρό και μία χρυσή αλυσίδα, αντίστοιχα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

Βόλος

