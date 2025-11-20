MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βόλος: Ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνους ελιγμούς με μοτοσικλέτα – Έπεσε σε κάδο απορριμμάτων για να αποφύγει τους αστυνομικούς

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας ανήλικος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων του Τμήματος Τροχαίας Βόλου για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, χθες Πέμπτη 19/11 στον Βόλο.

Συγκεκριμένα, ένας ανήλικος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο προαναφερόμενος κατελήφθη σε οδό της πόλης να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα, με τρόπο που δημιουργούνταν κίνδυνος για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ δεν σταμάτησε σε σήμα στάσης αστυνομικού.

Στη συνέχεια, η μοτοσικλέτα εξετράπη και προσέκρουσε σε κάδο απορριμμάτων, ο οποίος, εν συνεχεία, προσέκρουσε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα για ναρκωτικά – Έκρυβαν σακουλάκια με κοκαΐνη – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρίχρονο αγόρι έπεσε από τις κερκίδες στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο και χτύπησε στο κεφάλι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Μετρό Θεσσαλονίκης: Απομακρύνονται οι λαμαρίνες από τους σταθμούς στην Καλαμαριά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε καθηγητή που κατείχε υλικό παιδικής πορνογραφίας

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Εσείς οι πολιτικοί, κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν αγριογούρουνα και μέσα στα Διαβατά – Επενέβη το Δασαρχείο για την απομάκρυνσή τους, δείτε φωτό