Βιολάντα: Εγκληματικές παραλείψεις δείχνει το πόρισμα για τη φονική έκρηξη που κόστισε πέντε ζωές

«Ακτινογραφία» των εγκληματικών παραλείψεων και αμελειών που οδήγησαν στην τραγωδία της «Βιολάντα» αποτελεί το πόρισμα των πραγματογνωμόνων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με το newsit.gr μέσα από τις 18 σελίδες η έρευνα των αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αποκαλύπτονται όλα τα μοιραία λάθη που μετέτρεψαν το εργοστάσιο της «Βιολάντα» σε «βόμβα» που έστειλε στο θάνατο τις πέντε εργαζόμενες.

Η αυτοψία των πραγματογνωμόνων που όπως αναφέρεται ξεκίνησε στις 09:30 της 5ης Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 08·00 το πρωί της 12/2/2926 δείχνει πως υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, η οσμή που εμφανιζόταν παροδικά στο κτίριο 2 της Β πτέρυγας, είχε γίνει όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται αντιληπτή πριν την περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν και παρά τις ειδοποιήσεις των υπάλληλων κάνεις από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε για τον έλεγχο και την αποκατάσταση διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται για υγραέριο.

Τρόμο δε, προκαλεί η διαπίστωση ότι το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν σε κλάδο διανομής, δεν ήταν συνδεδεμένο και κρεμόταν. Μάλιστα αναφέρεται οτι ακόμα και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε, αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή την διακοπή παροχής αερίου.

Τα συμπεράσματα

Όπως αναφέρει το πόρισμα: «Οι συντονισμένες ενέργειες εκσκαφής που έλαβαν χώρα την Πέμπτη 5/2/2026, κατέδειξαν την ύπαρξη υπογείου δικτύου σωληνώσεων που συνδέει τις δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων με τον ισόγειο χώρο του κτιρίου 2 το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από την προκληθείσα έκρηξη και εν συνεχεία πυρκαγιά της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Με τη χρήση τόσο αερίου αζώτου όσο και χρωματισμένου νερού, διαπιστώθηκε η παρουσία σημείων διάτρησης και κατ’ επέκταση διαρροής επί του επίμαχου δικτύου. Κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής έγινε αντιληπτή οσμή υγραερίου.

Με το άνοιγμα των οπών επί εδάφους, τεκμηριώθηκε η πορεία της διαρροής του αερίου μέχρι το υπόγειο του κτιρίου 2 της επιχείρησης και δικαιολογήθηκε πλήρως η συσσώρευση στον εν λόγω χώρο και εν συνέχεια η προκληθείσα έκρηξη.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση Βιόλάντα ΑΕ διαθέτει ασφάλιση έναντι πυρός, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 13702652 ασφαλιστηρίου κατά παντός κινδύνου περιουσίας, όπως αυτό απεστάλη μετά το από 10 Φεβρουαρίου 2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην υπηρεσία μας.

Γίνεται μνεία ότι δεν εντοπίστηκαν συστήματα καταιονισμού ύδατος στο χώρο των υπέργειων δεξαμενών.

Από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνται στο κτίριο 2 πτέρυγα Β, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το συμβάν, υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη οσμής, η οποία από τους ίδιους περιγράφεται είτε ως οσμή υγραερίου – γκαζιού, είτε ως έντονη δυσάρεστη οσμή, εντοπιζόμενη κυρίως στον χώρο των τουαλετών του κτιρίου 2 και στο χώρο της λάντζας.

Η εν λόγω οσμή, είχε γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα. Είχε αναφερθεί σε υπεύθυνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι.

Παραταύτα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες η οσμή εξακολουθούσε να γίνεται αντιληπτή, χωρίς να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε οριστικά ή ότι ελήφθησαν μέτρα που να εξάλειψαν το φαινόμενο. Εντούτοις υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές.

Το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν σε κλάδο διανομής, δεν ήταν συνδεδεμένο και κρεμόταν. Αυτή ήταν σε σημεία του δικτύου σωληνώσεων όταν αυτό έβγαινε από το υπέδαφος και εμφανιζόταν εξωτερικά του κτιρίου 2.

Ο ρόλος της είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου προς τις καταναλώσεις όταν πάρει εντολή, από τους ανιχνευτές για διαρροή.

Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμα και να υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτιρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της, δηλαδή την διακοπή παροχής αερίου».