MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βίντεο: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια – “Φανούρη μου κατέβα…” – Το μοιρολόι της γυναίκας του νεκρού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκάρουν το Πανελλήνιο οι σκηνές “πολέμου” που εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Ένα σπίτι που “ξύπνησε” τη βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες και το χωριό μετατράπηκε το πρωί σε πεδίο μάχης.

Ανάμεσα στα θύματα ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, η κηδεία του οποίου θα γίνει αύριο Κυριακή

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, ο 39χρονος άνδρας, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, έπεσε νεκρός στην είσοδο του χωριού, την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν ασταμάτητα γύρω του.

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δημοσιεύει το Creta24, η γυναίκα του, που βρέθηκε δίπλα του, ξέσπασε σε ένα θρήνο που ηχούσε σαν μοιρολόι μέσα στους δρόμους του χωριού.

“Φανούρη άνοιξε το φως να μπω. Φανούρη μου κατέβα”, φώναζε με λυγμούς, μια εικόνα που συγκλόνισε όσους ήταν παρόντες.

Δείτε το βίντεο:

Βορίζια Ελληνική Αστυνομία Κρήτη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Φονικό στα Χανιά: Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο 23χρονος – Δείτε εικόνες

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Γιώργος Πατούλης: Θα βαφτίσουμε τον γιο μας, Νικόλαο, από τη νέα χρονιά

ΚΑΙΡΟΣ 14 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τουαλέτα: Το φυσικό συστατικό που είναι πιο αποτελεσματικό στην αφαίρεση των αλάτων από το ξύδι και τη μαγειρική σόδα

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Πρίγκιπας Άντριου: “Έφερε 40 ιερόδουλες σε τέσσερις μέρες σε πεντάστερο ξενοδοχείο της Ταϊλάνδης”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Βρήκαν τον σκύλο τους πέντε χρόνια μετά την εξαφάνισή του στις ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά – Δείτε βίντεο