Βίντεο: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στα Βορίζια – “Φανούρη μου κατέβα…” – Το μοιρολόι της γυναίκας του νεκρού

Σοκάρουν το Πανελλήνιο οι σκηνές “πολέμου” που εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στα Βορίζια.

Ένα σπίτι που “ξύπνησε” τη βεντέτα ανάμεσα σε δύο οικογένειες και το χωριό μετατράπηκε το πρωί σε πεδίο μάχης.

Ανάμεσα στα θύματα ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, πατέρας πέντε παιδιών, η κηδεία του οποίου θα γίνει αύριο Κυριακή

Όπως αναφέρει το Creta24.gr, ο 39χρονος άνδρας, που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, έπεσε νεκρός στην είσοδο του χωριού, την ώρα που οι σφαίρες έπεφταν ασταμάτητα γύρω του.

Σε ένα ανατριχιαστικό βίντεο που δημοσιεύει το Creta24, η γυναίκα του, που βρέθηκε δίπλα του, ξέσπασε σε ένα θρήνο που ηχούσε σαν μοιρολόι μέσα στους δρόμους του χωριού.

“Φανούρη άνοιξε το φως να μπω. Φανούρη μου κατέβα”, φώναζε με λυγμούς, μια εικόνα που συγκλόνισε όσους ήταν παρόντες.

Δείτε το βίντεο: