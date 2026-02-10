Βίντεο: Ρώσος πρώην δήμαρχος βρήκε βομβιστές από τη Θεσσαλονίκη και έβαλαν εμπρηστικό μηχανισμό στα Χανιά

Πρώην δήμαρχος στη Ρωσία φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου στον Αποκόρωνα στα Χανιά, που σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Στο επίκεντρο των ερευνών για τον εμπρησμό του μεσιτικού γραφείου στα Χανιά, βρίσκεται ο 78χρονος υπήκοος Ρωσίας, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την βομβιστική επίθεση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος άνδρας έχει διατελέσει δήμαρχος σε αστικό κέντρο της Ρωσίας, καθώς και στέλεχος κρατικού υπουργείου.

Πριν από σχεδόν 1 μήνα, ο 78χρονος φέρεται να προσέλαβε τρεις βομβιστές και να τους καθοδήγησε, ώστε να προχωρήσουν στον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από χώρο που συνδέεται με την πρώην σύντροφό του.

Βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη που παρουσίασε το MEGA και το Live News δείχνει τη στιγμή που σκάει η βόμβα». Όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, φαίνεται μια λάμψη που πρόκειται για την έκρηξη. Ενώ στη συνέχεια δύο άτομα τα οποία φαίνονται να τρέχουν, να φεύγουν από το σημείο που έχουν τοποθετήσει τον εμπρηστικό μηχανισμό.

Η εν λόγω υπόθεση θεωρείται σοβαρή από την Ελληνική Αστυνομία γιατί φαίνεται να πατάει σε μία πλατφόρμα συνεννοήσεων της ρωσικής μαφίας ευρύτερη και φαίνεται κάποια απ’ αυτά τα άτομα να σχετίζονται και με άλλες ενέργειες πιθανόν στη Βόρεια Ελλάδα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών. Ο 25χρονος κατάγεται από τα Χανιά, ενώ οι δύο νεότεροι κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη (11.02.2026) ενώπιον του ανακριτή. Μέχρι στιγμής, ο 78χρονος που φέρεται να αποτελεί τον «εγκέφαλο» της υπόθεσης δεν έχει συλληφθεί.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν εμπρησμό, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, πρόκληση φθορών και σύσταση συμμορίας. Την εξιχνίαση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και εκτός Κρήτης, διερευνώντας πιθανές διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα.

Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις του αστυνομικού συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Ρώσος πρώην δήμαρχος, φέρεται να νιώθει ριγμένος από την πρώην σύντροφό του λόγω οικονομικών διαφορών σχετικά με επιχειρήσεις στην Κρήτη ενώ εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία για πιθανή σχέση με λαθρεμπορικά κυκλώματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα: Ο εν λόγω πρώην δήμαρχος, φέρεται να οργανώνει αυτή την επίθεση κατά της πρώην φίλης του, γιατί φαίνεται να της έχει δώσει χρήματα, να ανοίξουν αυτές τις επιχειρήσεις στην Κρήτη. Φαίνεται πως της έχει δώσει τα χρήματα και κατά κάποιον τρόπο νιώθει ότι είναι «ριγμένος».

Ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξετάζεται από την Ελληνική Αστυνομία αν είχε σχέση με λαθρεμπορικά κυκλώματα και με λαθρεμπορική δραστηριότητα. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες και γι’ αυτό λοιπόν θέλουν να δουν ακριβώς τι συμβαίνει.

Και συνέχισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος: Μέσα από αυτά τα λαθρεμπορικά κυκλώματα εκτιμούν οι αστυνομικοί ότι έχει γνωρίσει Ρώσους ποινικούς με σημαντική δραστηριότητα και στη Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα, που έχουν απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, και μέσω αυτού του διαύλου, αρχικά από τη Θεσσαλονίκη, βρήκε αυτές τις επαφές που είναι πλέον στην Ελλάδα – τους ομοεθνείς του – και ακολούθως έγινε μία επαφή με ένα μέρος αυτού του δικτύου στην Κρήτη, όπου είναι γνωστό στις Αρχές ότι η ρωσική μαφία έχει κάποιο τμήμα της στην Κρήτη όπου γίνεται και κατά κάποιον τρόπο ξέπλυμα χρήματος.

Αυτό το έχουν ερευνήσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα το ελληνικό FBI και εκτιμούν ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα με αυτές τις εκρήξεις είναι τμήμα αυτού του διαύλου συνεννόησης και αυτού του δικτύου.

Βρήκε αυτό τον δίαυλο συνεννόησης μεταξύ παρανόμων. Αρχικά απευθύνθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου είναι η βάση αυτών των παρανόμων, μίλησε και είπε ότι ζητάει βοήθεια, υπήρξε αυτή η συνεννόηση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Κρήτης, όπου υπάρχει επίσης βάση του ίδιου συστήματος ποινικών κυρίως αλλοδαπών και υπήρξε αυτή η πρόσκληση, αυτή η συνεννόηση να κατέβουν από τη Θεσσαλονίκη, να βρουν αυτό τη βάση των ποινικών στην Κρήτη και να προχωρήσουν σε αυτή την ενέργεια.