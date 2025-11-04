Βίντεο ντοκουμέντο: Οι έξι πυροβολισμοί του διπλού φονικού στη Φοινικούντα μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

Βίντεο από το διπλό φονικό στη Φοινικούντα που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου το βράδυ ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το «Live News» ακούγονται καθαρά έξι πυροβολισμοί.

Πρώτα οι δύο που έριξε ο δολοφόνος στον 68χρονο ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, οι τρεις που έριξε πισώπλατα στον επιστάτη και μια ακόμη που θεωρητικά πήγαινε για τον ανιψιό αλλά τελικά σφηνώθηκε σε τροχόσπιτο.

Από το νέο βίντεο ντοκουμέντο προκύπτει πως ο δολοφόνος ήταν αδίστακτος. Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη μέσα στο γραφείο του, έτρεξε πίσω από τον επιστάτη και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα και στη συνέχεια έριξε άλλη μια σφαίρα στο κενό.