Βίντεο ντοκουμέντο: Μπήκαν σε ανθοπωλείο στη Νέα Φιλαδέλφεια και έκλεψαν μέχρι και τον… παπαγάλο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε ανθοπωλείο στη Νέα Φιλαδέλφεια φέρνει στο φως το ΕΡΤnews. Οι δράστες, πριν από μερικές εβδομάδες, πήδηξαν την περίφραξη του καταστήματος και έκλεψαν εργαλεία κήπου, τρεις τηλεοράσεις, έναν φορητό υπολογιστή και έναν… παπαγάλο!

Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο ανθοπωλείο έγινε στόχος. Πριν από περίπου έναν μήνα, άγνωστος δράστης έσπασε με την πλάτη του τη βιτρίνα του καταστήματος, άρπαξε έναν φορητό υπολογιστή, όμως δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη ληστεία, καθώς ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός.

Δείτε το βίντεο:

Νέα Φιλαδέλφεια

