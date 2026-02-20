Βίντεο – ντοκουμέντο για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Αρχιφύλακας και δολοφόνος έκαναν βόλτες σαν φιλαράκια στους διαδρόμους

Στο φως έρχονται αποκαλυπτικές εικόνες μέσα από τις φυλακές Δομοκού, εκεί που δολοφονήθηκε την περασμένη Κυριακή ο 43χρονος ισοβίτης.

Οι εικόνες που παρουσίασε το LiveNews είναι πριν και μετά τη δολοφονία, μέσα στις φυλακές Δομοκού. Τραβήχτηκαν από κάμερες ασφαλείας. Εικόνες της δολοφονίας βέβαια δεν έχουν καταγραφεί, γιατί -τυχαία;- αυτή έγινε σε «τυφλό» σημείο.

Ο αρχιφύλακας που συνελήφθη, πλέον κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα, τόσο εκείνος όσο και ο καθ΄ ομολογίαν δράστης του φονικού…

Το χρονικό του εγκλήματος

Η δολοφονία έγινε στο πρώην αρχιφυλακείο. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα πώς μπήκε το όπλο στις φυλακές. Πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες και πώς βρέθηκε στα χέρια του εκτελεστή…

Το έγκλημα έγινε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Στις 18:49 κάμερα ασφαλείας καταγράφει τον δράστη να φτάνει στο κελί του θύματος. Ένα λεπτό αργότερα οι δυο τους κατευθύνονται προς την έξοδο της πτέρυγας, χωρίς μέχρι εκείνη την στιγμή να προμηνύει κάτι αυτό που θα συνέβαινε.

Στις 18:52 φτάνουν στον χώρο του υπαρχιφυλακείου και συναντούν έναν συγκρατούμενό τους και τον αρχιφύλακα που τους περίμενε. Στις 18:56 ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κινούνται προς το πρώην αρχιφυλακείο όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Ένα λεπτό πριν τις 19:00 το απόγευμα καταγράφονται δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι να κινούνται στον διάδρομο με γρήγορα βήματα. Είχαν περάσει λίγα δευτερόλεπτα από την εκτέλεση του ισοβίτη και ορισμένοι τότε προσπαθούσαν να διαχειριστούν τη δύσκολη κατάσταση.

Ποιος είχε το όπλο του εγκλήματος και πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες που υπάρχουν στις πτέρυγες των φυλακών; Πώς έφτασε στα χέρια του καθ’ ομολογίαν δράστη; Τι συνέβη τις στιγμές που οι κάμερες των φυλακών ήταν αδύνατον να καταγράψουν τα όσα συνέβαιναν;

Μία σειρά από πρόσωπα – κλειδιά φέρονται να έχουν καταθέσει πως ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας και το θύμα είχαν όλο και συχνότερες προστριβές το τελευταίο διάστημα.

Ποιος κανόνισε τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο; Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να κανονίσει ένα ραντεβού αλλά μάρτυρας αναφέρει πως άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ο αρχιφύλακας τους ζήτησε να συναντηθούν.

Οι καταθέσεις

Για το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού έχουν ήδη καταθέσει μία σειρά από συνάδελφοι του κατηγορούμενου αρχιφύλακα αλλά και κρατούμενοι που γνώριζαν δράστη και θύμα.

Ο 50χρονος ισοβίτης βρέθηκε παγιδευμένος στο πρώην αρχιφυλακείο χωρίς να έχει περιθώρια αντίδρασης. Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας περιέγραψε τα γεγονότα δύο φορές. Στην πρώτη του κατάθεση ανέφερε πως είδε τον δράστη να πυροβολεί το θύμα δύο φορές. Στη δεύτερη όμως το αρνήθηκε, αν και παραδέχτηκε πως το έγκλημα σημειώθηκε μπροστά του.

Ο κατηγορούμενος αρχιφύλακας οδηγήθηκε το μεσημέρι εκ νέου στα δικαστήρια Λαμίας για να απολογηθεί. Επιμένει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο έγκλημα, με τις αντιφάσεις του όμως να γεννούν ερωτήματα για τον ρόλο που διαδραμάτισε στα γεγονότα…