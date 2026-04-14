MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της δολοφονίας του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι δύο ανήλικοι που σκότωσαν με μαχαίρι τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα τρέπονται σε φυγή, έφερε στο φως της δημοσιότητας την Τρίτη του Πάσχα το MEGA.

Το βίντεο που έχει καταγράψει τους δύο δράστες, ηλικίας 17 και 16 ετών, να τρέχουν από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος τραγουδιστής, Γιώργος Τσιτόγλου, ήταν καθοριστικό για τη σύλληψή τους σχετικά με τη δολοφονία που συγκλόνισε την Καρδίτσα.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει οι δράστες, ο τραγουδιστής τούς είχε ζητήσει να του προμηθεύσουν ποσότητα κοκαΐνης. Όταν οι δύο νεαροί έφτασαν στο σημείο, προέκυψε έντονος διαπληκτισμός, καθώς ο τραγουδιστής τούς είπε ότι δεν είχε χρήματα για να τους πληρώσει.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα οι δράστες να του επιτεθούν με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, όπως φαίνεται και στο βίντεο – ντοκουμέντο.

Μάλιστα, όπως αποτυπώνεται, ο ένας εκ των δύο φαίνεται να πετά το μαχαίρι, το οποίο ήταν το φονικό όπλο ώστε να το ξεφορτωθεί.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

