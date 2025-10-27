Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στην έκθεση αυτοκινήτων στην Νέα Φιλαδέλφεια

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας με αποτέλεσμα 9 οχήματα της έκθεσης να τυλιχθούν στις φλόγες και τα 5 να καούν ολοσχερώς.

Εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε μετά την επίθεση με εύφλεκτο υλικό που εξαπέλυσαν τρεις κουκουλοφόροι εναντίον αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/10), εξασφάλισε το ΕΡΤnews.

Στο σημείο εντοπίστηκαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό ενώ το υλικό των καμερών ασφαλείας που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, έχει καταγεγραμμένα τρία άτομα με μαύρα ρούχα και κουκούλες. Οι δύο φαίνονται να ρίχνουν τα μπουκάλια με τη βενζίνη στην πρόσοψη της έκθεσης, ενώ ο τρίτος παρέμεινε σε απόσταση για εποπτεία του χώρου. Στη συνέχεια, τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

«Είχαν περάσει νωρίτερα για αναγνώριση του χώρου»

Ο ιδιοκτήτης της αντιπροσωπείας, μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤnews και στον ρεπόρτερ, Κώστα Στάμου, περιέγραψε: «Ήρθαν τρία άτομα. Οι δύο έβαλαν το εύφλεκτο υλικό και τη φωτιά και έφυγαν πεζοί. Φορούσαν μαύρες κουκούλες, μάσκες και μακριά μπουφάν».

Όπως ανέφερε, ειδοποιήθηκε από το κέντρο συναγερμού λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, ενώ το καταγραφικό δείχνει ότι οι δράστες είχαν περάσει περίπου μισή ώρα νωρίτερα για να κάνουν αναγνώριση του χώρου.

«Στην αρχή ακούστηκαν εκρήξεις γιατί ήταν μπουκάλια του λίτρου γεμάτα βενζίνη, τα οποία έβαζαν ένα παρά ένα, κάτω τα αυτοκίνητα, ώστε όταν έπαιρνε φωτιά ένα, από τις φλόγες να παίρνει φωτιά η βενζίνη και να εκρήγνυται και τα άλλα αυτοκίνητα», δήλωσε ο επιχειρηματίας, τονίζοντας πως η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη: «Τα δύο που κάηκαν κάνουν 70.000 ευρώ το καθένα, τα επαγγελματικά πάνω από 35.000, συν τις υλικές ζημιές, τα υπόλοιπα αυτοκίνητα και τις τζαμαρίες».

Ο ιδιοκτήτης σημείωσε πως δεν έχει υπάρξει ανάλογο περιστατικό στο παρελθόν, ενώ αναμένει τον πραγματογνώμονα της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταγραφή των ζημιών.