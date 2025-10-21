MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη φονική παράσυρση 85χρονης στο Παλαιό Φάληρο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τα πρώτα λεπτά μετά τη φονική παράσυρση της 85χρονης στο Παλαιό Φάληρο φέρνει στο φως το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο ΑΝΤ1.

Όπως μπορείτε να δείτε, η 85χρονη κείτεται στο έδαφος, στη μέση της λεωφόρου Αμφιθέας, λίγα μόλις λεπτά μετά την παράσυρσή της από αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονη.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, όταν η 85χρονη επέστρεφε σπίτι της μαζί με φίλη της από ψώνια.

Όπως ανέφερε μάλιστα κάτοικος της περιοχής: «Ακούσαμε έναν γδούπο. Πεταχτήκαμε έξω. Βρήκαμε μια γυναίκα στο έδαφος. Το χτύπημα πρέπει να ήταν πολύ δυνατό. Είχε τιναχθεί στον αέρα, προφανώς προσπαθούσε να περάσει τον δρόμο. Ούτε φρενάρισμα δεν ακούστηκε».

Παλαιό Φάληρο Φονική παράσυρση

