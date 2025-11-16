Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες και από την επιχείρηση σύλληψης των μελών του

Βίντεο με τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας μεταξύ των άλλων τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, έρχεται στο φως.

Σύμφωνα με το newsit.gr, το κύκλωμα εμπλέκεται σε 1.089 περιπτώσεις απατών με το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης να αγγίζει τα 7.600.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται 96 εμπλεκόμενοι.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα μέλος του κυκλώματος να συναντά μια ηλικιωμένη έξω από μια πολυκατοικία και να συνομιλούν.

Στη συνέχεια αυτή του δίνει κάτι και εκείνος αποχωρεί από το σημείο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι φορά κράνος και δεν το βγάζει ακόμα και όταν έρχεται η ηλικιωμένη.

Την ίδια ώρα έρχονται στο φως και βίντεο ντοκουμέντα από την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την σύλληψη της σπείρας με τις τηλεφωνικές απάτες.

Είναι από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ σε διάφορες περιοχές της χώρας κάνοντας δεκάδες συλλήψεις.

Να σημειωθεί ότι το κύκλωμα ξεκίνησε τη δράση του τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ από τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχαν ήδη στήσει:

-Αρχηγείο και τηλεφωνικό κέντρο στο Ζευγολατιό Κορινθίας.

-Επιχειρησιακά κέντρα σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Μενίδι και Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το κύκλωμα διέθετε περίπου 40 τηλεφωνητές, οι οποίοι μιλούσαν άριστα ελληνικά και είχαν γνώση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και e-banking.

Καθημερινά πραγματοποιούσαν κλήσεις από περίπου 150 «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα, προσεγγίζοντας ανυποψίαστα θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος παρίσταναν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ), λογιστές και φοροτεχνικούς, ακόμη και αστυνομικούς.

Τους υπόσχονταν επιστροφές φόρου, ρυθμίσεις λογαριασμών, ενώ τους τρομοκρατούσαν με δήθεν κινδύνους ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο αποσπούσαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, ώστε να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ή μετρητά και κοσμήματα, είτε με ραντεβού κατ’ οίκον είτε ζητώντας από τα θύματα να τα «πετάξουν από το μπαλκόνι» δήθεν για παγίδευση απατεώνων.

Πηγή: newsit.gr