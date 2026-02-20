Βίαιο επεισόδιο στα Μάλια: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 19χρονο

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσα στους οποίους υπήρχε και ένας ανήλικος, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση σε βάρος ενός 19χρονου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Μάλια, όταν ο 19χρονος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι δέχθηκε επίθεση από νεαρά άτομα, έπειτα από προσωπικές διαφορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, έναν 19χρονο και έναν ανήλικο, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση απλών σωματικών βλαβών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Επιπλέον, συνελήφθη 49χρονος κηδεμόνας ανηλίκου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.