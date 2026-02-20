MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βίαιο επεισόδιο στα Μάλια: Επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν 19χρονο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ανάμεσα στους οποίους υπήρχε και ένας ανήλικος, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από επίθεση σε βάρος ενός 19χρονου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στα Μάλια, όταν ο 19χρονος κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου ότι δέχθηκε επίθεση από νεαρά άτομα, έπειτα από προσωπικές διαφορές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, έναν 19χρονο και έναν ανήλικο, οι οποίοι κατηγορούνται για πρόκληση απλών σωματικών βλαβών. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό.

Επιπλέον, συνελήφθη 49χρονος κηδεμόνας ανηλίκου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Μάλια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Το συγκινητικό αντίο στον Αντώνη Μανιτάκη στη Νομική του ΑΠΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Βοιωτία: Πέθανε από καρκίνο ο 19χρονος Νικόλας Κατσαμπέκης, ποδοσφαιριστής του Πανδαυλειακού

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Με Γερεμέγιεφ και αλλαγές η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε ξενοδοχείο της Αθήνας: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και φαρμακευτικά σκευάσματα, 3 συλλήψεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Χεράλδες: Δεν ξέρουμε αν ήταν καθαρό το γκολ του Γερεμέγιεφ, μπορούσαμε να τους… σκοτώσουμε

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν σπιρομέτρηση για καπνιστές και άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα – Πότε και πού θα γίνει