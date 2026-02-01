Βέροια: Επίδοξος διαρρήκτης που “πιάστηκε στα πράσα” τραυμάτισε αστυνομικό, γλίστρησε και συνελήφθη

Επίδοξος διαρρήκτης «πιάστηκε στα πράσα», τραυμάτισε 40χρονο αστυνομικό της ομάδας ΔΙΑΣ προκειμένου να ξεφύγει, όμως γλίστρησε, έπεσε και συνελήφθη.

Το περιστατικό έγινε σήμερα (1/2) κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στη Βέροια, όταν ο 30χρονος άντρας έγινε αντιληπτός την ώρα διάρρηξης σταθμευμένου οχήματος. Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησε να διαφύγει πεζός, απωθώντας και τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς, ηλικίας 40 χρόνων. Στη συνέχεια, επιχείρησε και πάλι να διαφύγει, όμως σκόνταψε και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να συλληφθεί από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βέροιας, από όπου ήδη πήρε εξιτήριο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κατσαβίδι και ένα ζευγάρι γάντια. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.