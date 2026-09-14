Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Ανατολή Λάρισας

Βελτιωμένη παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.