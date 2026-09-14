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Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Ανατολή Λάρισας

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THESTIVAL TEAM

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Βελτιωμένη παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας.

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Λάρισα

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