ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τύρναβος: Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Λάρισας-Κοζάνης – Γυναίκα καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν γυναίκα έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και καταπλακώθηκε, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβιστεί η γυναίκα ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με το tirnavospress.gr.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Τύρναβος

