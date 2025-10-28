MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

THESTIVAL TEAM

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (27/10) στον Τύρναβο, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους, κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το TirnavosPress.gr, κατά την επέμβαση των αστυνομικών για να αφοπλίσουν τον άνδρα σε περιοχή του Τυρνάβου, προκλήθηκε άγρια συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη μετά από ένταση που διήρκεσε αρκετή ώρα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.

Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

