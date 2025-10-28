MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τύρναβος: Άγριο επεισόδιο με άνδρα που απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Τύρναβο, όταν άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα απειλούσε τα μέλη της οικογένειάς του μέσα στο σπίτι τους, κρατώντας μαχαίρι, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του TirnavosPress.gr, κατά την επέμβαση των αστυνομικών για να αφοπλίσουν τον άνδρα, προκλήθηκε άγρια συμπλοκή, στη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις αστυνομικοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους.

Ο άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί, συνελήφθη μετά από ένταση που διήρκεσε αρκετή ώρα.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η κόρη του φέρεται να αντιστάθηκε στις αρχές και να εξύβρισε τους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και εκείνη.

Πατέρας και κόρη κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Τύρναβος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Κύπρια παρουσιάστρια δεν μπορούσε να θυμηθεί το όνομα του καλεσμένου της – Τον είπε Λάμπη, Σάκη, αλλά ποτέ Μπάμπη

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Απομάκρυναν υποψήφιο βουλευτή στις ολλανδικές εκλογές από το στούντιο επειδή τον μπέρδεψαν με vegan ακτιβιστή – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δέκα συλλήψεις για ηχορύπανση σε καταστήματα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χανιά: Προθεσμία να απολογηθεί πήρε ο 23χρονος που πυροβόλησε στο “ματωμένο γλέντι” της Κισσάμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κρήτη: Υψώθηκε γιγαντιαία ελληνική σημαία 1.440τμ – Μία από τις μεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

“Εγώ μετέφερα το πόνυ. Δεν ήξερα ότι το κλέβω” – Απίστευτη εξέλιξη με το αλογάκι που κλάπηκε από τη Λαμία