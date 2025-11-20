Τρόμος στη Θεσσαλονίκη: Μπούκαρε σε ψιλικατζίδικο και απείλησε υπάλληλο με όπλο

39χρονος μπούκαρε σε κατάστημα ψιλικών και με τη χρήση όπλου ακινητοποίησε υπάλληλο, αφαιρώντας πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ωστόσο ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τον υπάλληλο και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, από προστρέξαντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, 39χρονος ημεδαπός, ο οποίος πρώτες πρωινές ώρες χθες (19- 11-2025), αφού εισήλθε σε κατάστημα καφέ – ψιλικών σε περιοχή της Τούμπας, ακινητοποίησε με χρήση σωματικής βίας πελάτισσα και στη συνέχεια απείλησε αυτήν και υπάλληλο του καταστήματος με όπλο, αφαιρώντας πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Ακολούθως, ο 39χρονος εξήλθε του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε από τον υπάλληλο. Επιπλέον, από τους προστρέξαντες αστυνομικούς κατασχέθηκε το όπλο, το οποίο περιείχε 1 κάλυκα και 1 φυσίγγιο.