ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρόμος στη Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σκόρπισε τον τρόμο, αυτή τη φορά σε γειτονιά της Λάρισας.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (2/11) στη συνοικία των Λαχανόκηπων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο φέρεται να δημιούργησε επεισόδιο στο σπίτι του και έπειτα βγήκε με τον μπαλτά στο χέρι από την οικία του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους γείτονες οι οποίοι τρομοκρατημένοι ειδοποίησαν την αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και του αφαίρεσαν το εργαλείο που κρατούσε στα χέρια του και προχώρησαν στην προσαγωγή του.

Λάρισα

