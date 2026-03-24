Τρόμος σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα: Άνδρας εισέβαλε με όπλο-«Πες στο αφενικό σου να με “καθαρίσει”»

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (24/3) στις αστυνομικές αρχές της Πάτρας για άνδρα που εισέβαλε με όπλο σε σούπερ μάρκετ, στην οδό Ιωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, άνδρας Ρομά μπήκε με πιστόλι και προσεγγίζοντας υπάλληλο φέρεται να του είπε: «πες στο αφεντικό σου να με “καθαρίσει”, αλλιώς θα ξανάρθω».

Όπως είναι φυσικό στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση με τον άνδρα να εξαφανίζεται.

Λίγα λεπά αργότερα, συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης.

Όπως διαπιστώθηκε το όπλο ήταν ψεύτικο, ωστόσο σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση, εξετάζει ως επικρατέστερο σενάριο, ο άνδρας να εμπλέκεται σε περιστατικό κλοπής που τέλεσε στο παρελθόν στο συγκεκριμένο κατάστημα, θέλοντας πιθανότατα με τη σημερινή του ενέργεια να εκφοβίσει τον υπεύθυνο ενόψει της δίκης.

