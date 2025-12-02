Τρόμος με γυμνό άνδρα έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με χειροπέδες κατέληξε ένας 52χρονος, ο οποίος σήμερα νωρίς το πρωί εντοπίστηκε να κινείται χωρίς τα ρούχα του έξω από δημοτικό σχολείο στο Αιγάλεω.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που κλήθηκαν στο σημείο του πέρασαν χειροπέδες, τον οδήγησαν στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και εκεί σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σύμφωνα με το newsbeast.gr.
