Τρόμος για μαθητή στην Ελευσίνα: Τον πλησίασαν νεαροί και τον απείλησαν με όπλο

Συνελήφθησαν την Τρίτη (15/10), στην περιοχή της Ελευσίνας, τρεις ημεδαποί ηλικίας 17, 45 και 53 ετών, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν παράβαση των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, σε συνεργασία με άλλους τέσσερις νεαρούς, προσέγγισαν έναν μαθητή σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στην Ελευσίνα. Εκεί, τον εξύβρισαν και, στη συνέχεια, ο 17χρονος απείλησε τον μαθητή, επιδεικνύοντας ένα πιστόλι που είχε κρυμμένο κάτω από το μπουφάν του.

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας άρχισαν τις έρευνες και ταυτοποίησαν τον 17χρονο. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιάς,

2 μαχαίρια,

85 κυνηγητικά φυσίγγια,

κροτίδα καθώς και

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.