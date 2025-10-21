MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τρόμος για μαθητή στην Ελευσίνα: Τον πλησίασαν νεαροί και τον απείλησαν με όπλο

|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθησαν την Τρίτη (15/10), στην περιοχή της Ελευσίνας, τρεις ημεδαποί ηλικίας 17, 45 και 53 ετών, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν παράβαση των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος, σε συνεργασία με άλλους τέσσερις νεαρούς, προσέγγισαν έναν μαθητή σε προαύλιο σχολικού συγκροτήματος στην Ελευσίνα. Εκεί, τον εξύβρισαν και, στη συνέχεια, ο 17χρονος απείλησε τον μαθητή, επιδεικνύοντας ένα πιστόλι που είχε κρυμμένο κάτω από το μπουφάν του.

Αμέσως μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελευσίνας άρχισαν τις έρευνες και ταυτοποίησαν τον 17χρονο. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,
  • αεροβόλο πιστόλι,
  • σιδερογροθιά,
  • στιλέτο,
  • σουγιάς,
  • 2 μαχαίρια,
  • 85 κυνηγητικά φυσίγγια,
  • κροτίδα καθώς και
  • πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελευσίνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Η Μαρία Καρυστιανού απαντά για δημιουργία κόμματος: Θέλω μία αλλαγή ώστε να αναγεννηθεί η χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 32 λεπτά πριν

Καλλιακμάνης για Βανδή και περιπολικό: “Αν υπήρξε λάθος η ευθύνη βαραίνει την αστυνομία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κεραμέως: Αν είχε ψηφιστεί πράγματι “13ωρο”, όλες οι συμβάσεις εργασίας θα έπρεπε να είναι 13ωρες

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Αντώνης Κανάκης για Πειρατικό Βινύλιο: “Το να μην το συνεχίσουμε και φέτος, ήταν μια απόφαση που μας ταλαιπώρησε πολύ”

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Θανάσης Πάτρας για Δέσποινα Βανδή και περιπολικό: Το βίντεο το τραβάει αυτός που της κάνει την επικοινωνία; Γιατί το ανεβάζεις;

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας τροποποιεί τον προϋπολογισμό του 2025, ανεβάζοντας τις αμυντικές δαπάνες σε επίπεδα ρεκόρ σε καιρό πολέμου