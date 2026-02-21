MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου, αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα και καρφώθηκε σε δέντρο – Βίντεο από το σημείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (21/02) στο κέντρο του Αγρινίου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τρία οχήματα και καρφώθηκε σε δέντρο.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, όλα έγιναν όταν το αυτοκίνητο που κινούταν στην Χαριλάου Τρικούπη, στο ύψος του Συντριβανίου, προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα.

Στη συνέχεια έπεσε σε άλλα δύο αυτοκίνητα (μεταξύ των οποίων και ένα ταξί), διέσχισε τη συμβολή με την οδό Μακρή και κατέληξε σε δένδρο.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Λόγω του τροχαίου, δημιουργήθηκε πρόβλημα στη κυκλοφορία των οχημάτων.

Τέλος, έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τροχαία.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Αγρίνιο Τροχαίο ατύχημα

