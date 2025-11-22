MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου, που προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – Δείτε βίντεο και φωτο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22/11) στην οδό Εβανς στο Ηράκλειο.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας.

Ηράκλειο

