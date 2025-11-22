Τροχαίο στο Ηράκλειο: Ξέφρενη πορεία αυτοκινήτου, που προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – Δείτε βίντεο και φωτο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (22/11) στην οδό Εβανς στο Ηράκλειο.

Ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας creta24.gr, δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες. Στο σημείο έφτασαν άνδρες της αστυνομίας.