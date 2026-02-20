Τροχαίο στο Αγρίνιο, τραυματίστηκε μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι στην διασταύρωση των οδών Δ. Σταίκου και 14ης Σεπτεμβρίου, στο Αγρίνιο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο μοτοσικλετιστής.

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου, και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Το αυτοκίνητο και το μηχανάκι υπέστησαν υλικές ζημιές. Έρευνες για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τροχαία Αγρινίου.