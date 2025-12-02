Τροχαίο στην Πάτρα: Νεαρός οδηγός σώθηκε από θαύμα

Από θαύμα σώθηκε νεαρός οδηγός πολυτελούς ΙΧ ανήμερα της εορτής του Πολιούχου Πατρών Αγίου Ανδρέου, όταν το όχημά του εξετράπη από την πορεία του και κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες του ανοδικού ρεύματος της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τόσο ο ίδιος όσο και η συνεπιβάτιδά του δεν τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για το παιδί γνωστής Πατρινής οικογένειας και μάλιστα η μητέρα του είχε στο παρελθόν πολιτευτεί στο νομό Αχαΐας.